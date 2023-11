Proteggi la tua famiglia con McAfee: sconto di 85€ disponibile ora

Per le famiglie che cercano una protezione completa, McAfee Total Protection ha un’offerta fantastica in serbo per te: pacchetto Premium disponibile a soli 44,95 euro, anziché 129,95 euro, con copertura illimitata per tutti i dispositivi compatibili. Ciò include computer basati su Windows, dispositivi mobili iOS e Android e Mac.

Sicurezza familiare garantita con McAfee: sconto di 85€ disponibile

L’importanza della sicurezza online non può essere sopravvalutata, poiché le potenziali minacce sono sempre presenti. Per navigare sul Web senza preoccuparti di virus, ransomware o malware, McAfee è la soluzione ottimale. Ciò vale non solo per i tuoi dispositivi, ma soprattutto per quelli appartenenti alla tua famiglia.

Questo programma antivirus pluripremiato è davvero notevole. Protegge tutti i tuoi dispositivi personali dalle minacce più attuali fornendo allo stesso tempo una gamma di funzionalità supplementari estremamente vantaggiose.

I servizi offerti comprendono una varietà di funzionalità, come una rete privata virtuale che si attiva automaticamente quando ci si connette a reti non protette, uno strumento per la gestione delle password che consente di proteggere i propri account producendo e archiviando automaticamente credenziali complesse.

Per un periodo limitato, il piano Premium è accessibile a soli 44,95 euro per il primo anno, in calo rispetto al prezzo standard di 119,95 euro.

Questo pacchetto offre una varietà di servizi, incluso il monitoraggio del Dark Web per un massimo di 60 tipi distinti di dati personali con avvisi inviati fino a 10 mesi prima, protezione firewall e un servizio di distruzione che elimina file riservati e impedisce che eventuali tracce residue vengano lasciato indietro. Inoltre, il piano consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Nel panorama digitale in continua evoluzione di oggi, garantire la sicurezza online è diventato più fondamentale che mai.

Con McAfee Total Protection Premium, proteggere tutti i tuoi dispositivi e quelli dei tuoi cari non è mai stato così facile e conveniente.

Approfittando dell’offerta limitata sul primo anno di abbonamento, potrai risparmiare fino a 85 euro garantendo una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.