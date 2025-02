Proteggi la tua identità online con Surfshark Alternative ID: come funziona

Oggi proteggere la propria identità digitale è sempre più difficile. Ogni volta che ti iscrivi a un sito web, lasci tracce dei tuoi dati personali, esponendoti al rischio di spam, profilazione pubblicitaria e violazioni di sicurezza. Surfshark Alternative ID è la soluzione ideale per chi vuole navigare in modo più sicuro, grazie al fatto che genera un’identità alternativa per proteggere i propri dati reali.

E con l’attuale offerta puoi attivare Surfshark Alternative ID all’interno del piano Surfshark Starter con l’86% di sconto, a soli 2,19€ al mese per il piano biennale, con 3 mesi extra gratuiti.

Come funziona Alternative ID di Surfshark?

Surfshark Alternative ID ti permette di creare una nuova identità digitale completa di indirizzo email, nome e altre informazioni, che puoi utilizzare per registrarti a siti web senza condividere i tuoi dati reali. Questo significa meno spam, meno tracciamento pubblicitario e maggiore sicurezza in caso di data breach.

I principali vantaggi di Alternative ID includono:

Privacy totale : evita di fornire i tuoi dati personali a siti web poco affidabili o che useresti solo una volta;

: evita di fornire i tuoi dati personali a siti web poco affidabili o che useresti solo una volta; Meno spam e pubblicità mirata : riduce il numero di email indesiderate e le fastidiose inserzioni personalizzate;

: riduce il numero di email indesiderate e le fastidiose inserzioni personalizzate; Protezione dalle violazioni dei dati : se un sito web subisce un attacco hacker, i tuoi dati reali resteranno al sicuro;

: se un sito web subisce un attacco hacker, i tuoi dati reali resteranno al sicuro; Utilizzo semplice e immediato: basta generare un’identità alternativa e usarla per le iscrizioni ai servizi online.

Per un periodo limitato, puoi attivare Surfshark Alternative ID con uno sconto dell’86% nel pacchetto Surfshark Starter, al prezzo di 2,19€ al mese per il piano biennale, con 3 mesi extra gratuiti. Un’occasione da non perdere per chi vuole navigare in sicurezza senza esporre i propri dati personali.

Proteggi la tua privacy oggi stesso: vai sul sito di Surfshark e attiva Alternative ID.