Proteggi la tua privacy con Incogni: addio chiamate fastidiose

Ogni giorno i nostri smartphone e PC sono sotto attacco e a essere a rischio è la nostra sicurezza informatica. Venditori che provano a farci cambiare operatore, chiamate ed email spam, posta indesiderata, chiamate automatiche; anche se sappiamo che si tratta di potenziali truffe o qualcosa di non conveniente rappresentano come un fastidio. Continuamente riceviamo queste telefonate e messaggi e le soluzioni messe in atto in questi anni non hanno funzionato. Incogni ha la soluzione definitiva. In occasione del Black Friday è in sconto fino al 58%.

Addio alle truffe, agli hacker e alle telefonate fastidiose

L’offerta di Incogni, che si rivolge sia ai privati che alle famiglie, permette di avere una protezione completa dei propri dati personali. Il sistema di Incogni esegue una scansione dei siti per trovare le tue informazioni personali andando a richiedere la rimozione. Le richieste vengono monitorate e inviate ripetutamente fino a ottenere il risultato.

Sostanzialmente Incogni fa quello che dovremmo fare singolarmente ciascuno di noi (con tempi e costi nettamente maggiori), andando a richiedere la rimozione delle nostre informazioni personali dai vari archivi online che le hanno ottenute quando ci siamo registrati ai vari servizi online.

Farlo non è solo una questione di fastidio, ma anche di sicurezza. Cedere dati a terzi di cui non conosciamo le attività non è certo sicuro. Questi dati sensibili vengono utilizzati da molti hacker e malintenzionati per attacchi mirati, furto di identità, truffe e problemi finanziari.

Con pochi euro al mese (in promozione usufruendo del 58% di sconto per il Black Friday) si avrà la certezza che i propri dati personali non finiscano in mano agli hacker per potenziali attività illecite. La sicurezza è un bene importante e Incogni svolge un servizio molto importante. Ritrovare la serenità di non ricevere chiamate sospette e a rischio è possibile, con Incogni. Approfitta subito dello sconto del 58% per il Black Friday 2024.