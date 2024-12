Proteggi la tua privacy e dì addio al telemarketing con Incogni

Tutti i giorni (o quasi) riceviamo telefonate per invitarci a cambiare operatore, fornitori di servizi finanziari e investimenti, telefonate automatiche e una serie di chiamate che interrompono la nostra giornata. Un fastidio, ma anche un problema che è possibile risolvere grazie al servizio di Incogni. Approfitta degli ultimi giorni di sconto al 50%.

Perché quello di Incogni è un servizio irrinunciabile

Le chiamate continue e insistenti sono solo l’effetto di un problema più grave: la diffusione dei nostri dati online. Spesso sono il risultato di registrazioni su vari portali e la poca attenzione alle policy sul trattamento dei dati personali, ma è anche difficile riuscire a decifrare certi linguaggi tecnici. La conseguenza è che esistono piattaforme di dati che contengono i nostri numeri di telefono, gli indirizzi email e altri dati con i quali i vari operatori sviluppano le loro campagne di marketing. Ma c’è anche chi accede a quei dati con intenti più pericolosi potendo effettuare attacchi informatici, campagne di phishing, furti di identità e situazioni in cui i dati assicurativi, bancari e professionali sono seriamente a rischio.

Incogni offre un servizio per molti aspetti rivoluzionario. Agisce per conto degli utenti che sottoscrivono l’abbonamento andando a scansionare il web per individuare tutte le piattaforme che conservano dati sensibili. Quindi invia richiesta di rimozione dei dati, controllando che tali richieste vengano eseguite altrimenti si procede con successive richieste fino al raggiungimento del risultato.

Tra gli aspetti positivi di Incogni c’è non solo l’efficacia, ma anche la trasparenza e la copertura del servizio che rimane costantemente aggiornato per individuare tutte le piattaforme che contengono dati sensibili. C’è poi la garanzia soddisfatti o rimborsati per la quale se il servizio non è in linea con le proprie aspettative, entro 30 giorni dalla registrazione è possibile ottenere il rimborso dell’intero prezzo pagato.

Questo importante servizio è in offerta ancora per qualche giorno con uno sconto del 50% sul piano annuale! Approfittane subito!