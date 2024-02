Proteggi la tua privacy online con PrivateVPN a soli 2,08€ al mese

Una VPN di qualità deve saper unire prestazioni di alto livello, privacy sicura al 100% e prezzi accessibili. Lasciando perdere quelle completamente gratuite, il campo si restringe intorno a PrivateVPN.

Grazie all’attuale offerta, puoi abbonarti a questo servizio di sicurezza online pagando soltanto 2,08 euro al mese. Dovrai soltanto sottoscrivere il piano triennale per accedere alla promozione.

La scelta di PrivateVPN è giustificata non soltanto dal costo. Fondato nel 2009 in Svezia, questo servizio è famoso per la sua politica di no-log e l’utilizzo di crittografia avanzata a 256 bit.

Con PrivateVPN, velocità rapide e connessioni stabili

In quanto a sicurezza, PrivateVPN non conosce mezzi termini, garantendo prestazioni davvero ottime. Tutto questo grazie all’utilizzo di protocolli all’avanguardia come OpenVPN e a connessioni veloci e stabili. Così, puoi navigare, guardare contenuti streaming e giocare online senza interruzioni o buffering.

Con un solo abbonamento, potrai installare contemporaneamente la VPN su un massimo di 10 dispositivi. Disporrai su ognuno di larghezza di banda illimitata. Inoltre, per qualsiasi problema, potrai contattare il servizio assistenza, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Vuoi attivare subito questa offerta? Devi entrare nella pagina ufficiale tramite il bottone qui sotto, avviare la procedura guidata di registrazione e completare l’acquisto.

Se, invece, sei ancora in dubbio, ti diciamo subito che difficilmente troverai un altro provider VPN che ti offre uno sconto dell’85% sul piano annuale, che ti consente di chiedere il rimborso entro 30 giorni dall’acquisto e che ti offre 36 MESI EXTRA GRATUITI.

Talaltro, la promozione è a tempo limitato, e rischieresti di perdertela mentre cerchi qualcosa di meglio. Quindi, pensaci bene prima di rinunciare e guardare altrove.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.