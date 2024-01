Protezione completa a un prezzo imbattibile: Norton 360 Deluxe in offerta al 71% di sconto

Norton presenta una nuova offerta imperdibile sui piani antivirus Norton 360. La versione Deluxe, caratterizzata da uno sconto del 71%, è disponibile a soli 29,99 euro per il primo anno, garantendo un risparmio significativo di 75 euro rispetto al prezzo di listino. Per cogliere questa opportunità, clicca sul link qui sotto.

Norton 360 Deluxe: protezione completa per la tua tranquillità

Il pacchetto Norton 360 Deluxe offre una difesa totale contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker. Oltre a una protezione di base, include un servizio VPN, 50 GB di backup nel cloud e il monitoraggio del dark web.

Riceverai avvisi tempestivi nel caso in cui le tue informazioni personali siano a rischio a causa di una fuga di dati.

Optando per il profilo Deluxe di Norton 360, ottieni una sicurezza avanzata contro le minacce online esistenti e future.

La tua connessione a Internet sarà protetta, preservando le informazioni finanziarie e riservate durante la navigazione online.

Il servizio di VPN incluso aggiunge un livello extra di protezione crittografando i dati sensibili, come le informazioni bancarie e le password.

Norton 360 Deluxe non offre solo una protezione di base. Include strumenti avanzati come il password manager per la gestione sicura delle password, il monitoraggio del dark web e il backup del PC nel cloud.

Quest’ultimo assicura la salvaguardia di file e documenti cruciali, prevenendo la possibile perdita di dati. L’offerta speciale di Norton riduce il costo del pacchetto Norton 360 Deluxe a soli 29,99 euro.

Questa promozione esclusiva è valida fino al 9 gennaio. Assicurati una protezione completa a un prezzo imbattibile. Approfitta ora dell’offerta prima che scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.