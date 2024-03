Protezione completa col 60% di sconto: l’offerta di Norton

Ci sono tanti antivirus là fuori, ma molti sono limitati per non dire inefficaci, soprattutto contro le minacce nuove. Una protezione completa, come quella offerta da Norton 360 Premium, tiene lontani virus, malware, attacchi phishing e altro.

Non c’è soltanto l’antivirus in questo bundle. Se continui a leggere, scoprirai come Norton abbia studiato nei minimi dettagli il piano 360 Premium, in modo da offrire a tutti i clienti la sicurezza che cercano.

Norton 360 Premium: la protezione completa che cercavi ora a prezzo stracciato

Il bundle di Norton 360 Premium, oltre all’antivirus, contiene anche altri servizi e funzionalità. Secure VPN, ad esempio, è una rete privata virtuale che ti permette di collegarti a Internet in modo sicuro, usando una connessione crittografata che protegge la tua privacy e i tuoi dati sensibili.

Inoltre, puoi scegliere di cambiare la tua posizione virtuale in un altro Paese, per accedere a contenuti che altrimenti sarebbero bloccati o censurati nella tua zona.

È presente anche il Password Manager, che ti aiuta a creare e memorizzare in modo sicuro le tue password e le tue informazioni di pagamento, senza doverle ricordare o scrivere ogni volta.

Con lo spazio di archiviazione online di 75 GB, invece, puoi salvare i tuoi file e i tuoi documenti importanti dal tuo PC, per avere sempre una copia di backup in caso di perdita o danneggiamento dei tuoi dati.

Altri servizi presenti nel pacchetto il SafeCam per PC, il Dark Web Monitoring e il Parental Control.

Il valore del pacchetto è di 114,99 euro all’anno, ma ora puoi approfittare di uno sconto del 60% e attivarlo a soli 44,99 euro per il primo anno. Inoltre, hai 60 giorni di tempo per provare il servizio e chiedere il rimborso se non sei soddisfatto.

Non perdere questa occasione di ottenere una protezione completa per i tuoi dispositivi e la tua navigazione online, a un prezzo imbattibile. L’offerta di Norton è valida solo per un periodo limitato, quindi affrettati!