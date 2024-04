Protezione totale con Norton 360: la suite completa per i tuoi dispositivi

Norton è impegnata da tempo a fornire soluzioni di sicurezza informatica avanzate per proteggere i dispositivi degli utenti e per garantire la protezione totale online. Quali sono le opzioni disponibili per difenderti completamente da ogni minaccia informatica? Continua a leggere per conoscerle.

Protezione totale con Norton 360: i pacchetti disponibili

Norton presenta una suite di sicurezza che offre ben più della semplice difesa antivirus. Con funzionalità come il backup del PC nel cloud, il password manager e Secure VPN, l’azienda ti garantisce sicurezza a 360 gradi dei tuoi dispositivi e della tua privacy online. Ecco alcune delle caratteristiche principali di Norton 360:

Antivirus con apprendimento avanzato : utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e neutralizzare i malware.

: utilizza l’intelligenza artificiale per identificare e neutralizzare i malware. Sistema di prevenzione delle intrusioni (IPS) : analizza le informazioni in ingresso e blocca le minacce prima che possano danneggiare il tuo computer.

: analizza le informazioni in ingresso e blocca le minacce prima che possano danneggiare il tuo computer. Backup in cloud : protegge i tuoi file importanti da perdite di dati con opzioni di backup sicure nel cloud.

: protegge i tuoi file importanti da perdite di dati con opzioni di backup sicure nel cloud. VPN Secure : offre una connessione VPN privata per salvaguardare la tua privacy online.

: offre una connessione VPN privata per salvaguardare la tua online. Parental Control: consente ai tuoi figli a navigare in Internet in modo sicuro.

Norton offre diverse modalità per testare i propri prodotti, inclusi piani con prove gratuite, permettendoti di trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze prima di effettuare un acquisto.

I bundle attualmente disponibili con sconti fino al 66% sono i seguenti:

Norton 360 Standard : prezzo di 29,99 euro per il primo anno invece di 74,99 euro (-60%).

: prezzo di 29,99 euro per il primo anno invece di 74,99 euro (-60%). Norton 360 Deluxe : sconto del 66%, che fa scendere il costo per il primo anno a 34,99 euro.

: sconto del 66%, che fa scendere il costo per il primo anno a 34,99 euro. Norton 360 Premium: il costo è di 44,99 euro anziché 114,99 euro (sconto del 60%).

Visita il sito ufficiale di Norton per saperne di più e per scoprire l’opzione migliore per la tua protezione totale.