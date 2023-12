Prova 1Password, il password manager ideale per i team di lavoro

Se sei alla ricerca di un password manager completo e progettato per le esigenze di un team di lavoro, 1Password Teams potrebbe essere la soluzione perfetta.

Da tempo, questo strumento si è affermato come punto di riferimento per aziende e team che necessitano di un gestore di password multi-piattaforma in grado di coniugare sicurezza e semplicità.

1Password Teams offre una prova gratuita della durata di 14 giorni, consentendo a un massimo di 10 utenti di sperimentare tutte le funzionalità specifiche pensate per l’utilizzo di gruppo. Per avviare la prova, basta visitare il sito ufficiale e creare un nuovo account.

Gestisci le password del tuo team con 1Password Teams: provalo gratuitamente

Questo password manager multi-piattaforma è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS (anche con watchOS) e offre estensioni per i principali browser web. Puoi creare e salvare password, avendo accesso a esse su tutti i tuoi dispositivi.

La gestione delle password diventa più efficiente grazie a vari strumenti inclusi nel sistema, ideali quando si manipolano decine di chiavi d’accesso ogni giorno.

La sicurezza è una priorità, e l’archiviazione dei dati avviene con il massimo della protezione, un aspetto cruciale quando si utilizza un sistema di gestione in team. Dopo la prova gratuita di 14 giorni, puoi continuare a usufruire di 1Password Teams al costo di 19,95 dollari al mese.

Per i nuovi utenti, c’è l’opportunità di creare un account e utilizzare il gestore di password gratuitamente per 14 giorni, valutando appieno le sue caratteristiche.

Non perdere l’occasione di migliorare la gestione delle password del tuo team – visita il sito ufficiale per accedere all’offerta e garantirti la sicurezza e l’efficienza di 1Password Teams.

