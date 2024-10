Pulsar 1.122 migliora il supporto C e PHP, correzioni del launcher

Il team Pulsar ha annunciato il rilascio di Pulsar 1.122, un editor di testo e codice sorgente multipiattaforma basato su Electron. Oltre ai soliti bugfix, questa versione migliora Tree-sitter, un sistema di analisi incrementale, con un focus specifico sul supporto dei linguaggi C e PHP. A questo proposito, questi update mensili assicurano miglioramenti costanti nell’evidenziazione della sintassi. Ciò include un ambito più preciso per i template C++ e un migliore accesso alle proprietà null-safe in PHP. Oltre a ciò, il team Pulsar ha apportato alcuni miglioramenti alla funzionalità del launcher. In primis ha risolto un bug nel pacchetto RPM che causava la rimozione dei binari pulsar e ppm durante gli aggiornamenti è stato risolto. Inoltre, anche l’AppImage ha ricevuto un aggiornamento. Adesso supporta più flag di avvio, come –wait, e migliora la compatibilità per comandi come -p –version per visualizzare le informazioni sulla versione.

Pulsar 1.122: le altre novità incluse nell’aggiornamento

Il nuovo Pulsar 1.122 ha anche risolto un fastidioso problema che riguardava un errore in autocomplete-plus per la grammatica PHP Tree-sitter. Inoltre, è stato anche corretto un errore in alcuni scenari di folding, come “Fold at Indent Level X” e fold che coinvolgono “#ifdefs” in C/C++. Inoltre, è importante menzionare che Pulsar offre ora un’alternativa a IndexedDB con un’opzione di archiviazione dello stato SQL, attualmente disponibile come funzionalità di opt-in. Questo miglioramento aggiunge maggiore flessibilità per gli sviluppatori che necessitano di diverse opzioni di archiviazione dei dati.

Infine, in preparazione per un aggiornamento di Electron, Pulsar ha anche sostituito le chiamate API di Electron deprecate, come shell.moveItemToTrash, con alternative più moderne. Ciò permette che l’app sia pronta per futuri miglioramenti. Il changelog fornisce informazioni dettagliate su tutte le novità di Pulsar 1.122. Questo code editor è disponibile per gli utenti Linux come pacchetto di installazione DEB e RPM o come file AppImage indipendente dalla distribuzione. I fan di Flatpak possono trovarlo anche su Flathub.