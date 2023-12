Purificatore d'aria con 4 livelli di velocità: -55% su Amazon

Compatto, potente ed efficace, il Breville BAP009 è un purificatore d’aria capace di rimuovere il 99,9% di polvere, fumo e altre impurità. Dotato di quattro livelli di velocità e anche della più silenziosa modalità notturna, il dispositivo costa solo 49,99 euro (spedizione compresa) grazie allo sconto Amazon del 55%.

Il purificatore d’aria di Breville fornisce in tempo reale i dati sulla qualità dell’aria: risparmia il 55% acquistandolo su Amazon

A spiccare già ad una rapida occhiata è il filtro HEPA H13 True, che cattura il 99,97% di polvere, fumo, polline e altri allergeni dall’aria. È fondamentale per ridurre le allergie, le irritazioni agli occhi e le difficoltà respiratorie.

Il purificatore d’aria di Breville supporta quattro livelli di velocità per soddisfare tutte le esigenze di chi lo acquista. Per il funzionamento continuo c’è la velocità bassa, mentre quella alta è ideale per pulire in tempi brevi l’aria da fumi e/o polvere. Non poteva di certo mancare la modalità notturna, che riduce il rumore prodotto dal purificatore così da garantire un sonno tranquillo.

Altro punto a favore è del dispositivo è la sua capacità di misurare in tempo reale e in totale autonomia la qualità dell’aria. L’apposito sensore monitora costantemente l’aria e regola le velocità del purificatore in qualità alle necessità.

Sulla parte superiore di questo accessorio a torre è installato un utile display LED. Consente all’utente proprietario di tenere traccia della qualità dell’aria e della modalità di funzionamento del purificatore.

Quelli di Breville è dunque un dispositivo utile migliorare la qualità dell’aria che si respira in casa o in ufficio, ecco perché è così importante averne uno. È molto semplice da utilizzare e – oggi più che mai – ha dalla sua un prezzo più che vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.