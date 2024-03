Un purificatore d’aria non deve mai mancare in casa e/o in ufficio. Se poi è smart (con supporto ai comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant), tanto meglio. Oggi sta riscuotendo enorme successo quello di Kalado, che costa solo 59,99 euro grazie allo sconto di 40€ che si ottiene applicando manualmente il coupon. E se ti abboni a Prime, i costi di spedizione sono completamente azzerati.

L’articolo è spedito da Amazon e venduto da Kalado, che vanta il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Ecco il purificatore d’aria che puoi gestire direttamente con la voce (via Alexa e Google Assistant)

Quello di Kalado è un purificatore d’aria compatto (368 x 220 x 220 cm), elegante e hi-tech. È l’ideale per qualsiasi appartamento, anche perché riesce ad agire accuratamente anche in ambienti di 1300mq.

La sua punta di diamante è certamente il sistema di filtraggio triplo pensato per ostacolare il passaggio di polvere, fibre, peli degli animali domestici, polline, odori e fumi. In base a quanto comunicato dall’azienda, questo purificatore è in grado di rimuovere fino al 99,97% di particelle. Certo, è tutto da verificare, ma le premesse sono ottime.

Per quanto riguarda il suo lato smart, puoi utilizzare i comandi vocali tramite Alexa e/o Google Assistant, oppure la comoda applicazione da scaricare gratuitamente sul tuo iPhone (o uno smartphone Android, via Play Store). Il tutto anche da remoto, quindi puoi azionare il purificatore quando sei fuori casa e rientrare godendoti un ambiente certamente più pulito.

Ricorda che per completare l’acquisto del purificatore d’aria di Kalado a soli 54,99€, devi applicare manualmente la spunta al coupon così da ottenere uno sconto immediato di 40 euro.