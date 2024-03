Qonto: il conto business che semplifica tutto. Provalo gratis per 30 giorni

Gestire le finanze aziendali può essere una sfida, ma non con Qonto. Che tu sia un professionista autonomo o a capo di un team, Qonto ti offre gli strumenti necessari per gestire la tua quotidianità bancaria in modo semplice, efficiente e sicuro. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni, senza alcun impegno.

Ecco tutti i vantaggi di Qonto

Con Qonto, a partire da soli 9 euro al mese (IVA esclusa), hai accesso a un conto business completo che ti permette di gestire tutte le tue operazioni finanziarie in un’unica piattaforma. Dotato di IBAN italiano, Qonto ti consente di effettuare bonifici e addebiti diretti con facilità, oltre ad offrirti carte Mastercard business per gestire le tue spese aziendali con comodità.

La fatturazione elettronica è interamente gestita all’interno della piattaforma Qonto. Puoi impostare limiti di spesa, delegare l’autorizzazione agli acquisti e mantenere sempre il controllo e la visibilità su tutte le transazioni. E la contabilità? Qonto ti semplifica la vita. Digitalizza le ricevute, categorizza le spese in modo automatico e dai autonomia al tuo Contabile, permettendogli di concentrarsi su attività più strategiche per il tuo business.

Le attività di Qonto sono supervisionate da ACPR e Banca d’Italia, garantendo la massima sicurezza e conformità normativa. Inoltre, le transazioni sono protette dalla Strong Customer Authentication (SCA) e le carte sono assicurate per qualsiasi evenienza. Scegli Qonto, che ti fa risparmiare tempo ed energie per concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere il tuo business. Puoi provarlo senza impegno per ben 30 giorni.