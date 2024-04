Qonto, il conto business sicuro e completo

Sei un libero professionista, un imprenditore o un artigiano? Hai bisogno di un conto business sicuro, completo e conveniente? Qonto è la soluzione perfetta per te!

Grazie a Qonto hai tutto incluso. Fatturazione elettronica, gestione delle spese, contabilità e flusso di cassa. Insomma, tutto ciò che si può desiderare da un perfetto conto business dedicato a piccole e medie imprese, ma non solo. Nel prossimo pragrafo vediamo più da vicino tutti i vantaggi di questa soluzione.

Cosa puoi fare con Qonto

Gestire le tue finanze in modo semplice e intuitivo: grazie all’app potrai controllare il tuo saldo, effettuare bonifici, pagare fatture e gestire le tue spese in modo facile e veloce.

Aprire un conto in pochi minuti: l'apertura è semplice e veloce. Potrai farlo direttamente online in pochi minuti, senza dover recarti in filiale.

Ricevere un IBAN italiano: potrai ricevere un IBAN italiano per ricevere pagamenti dai tuoi clienti.

Effettuare bonifici SEPA gratuiti: con Qonto potrai effettuare bonifici SEPA gratuiti in Italia e all'estero.

Pagare con carta di debito Mastercard: con Qonto potrai pagare con carta di debito Mastercard nei negozi e online.

Ottenere un anticipo di fatture: con Qonto potrai ottenere un anticipo di fatture per finanziare la tua attività.

Collegare il tuo conto a software di fatturazione: con Qonto potrai collegare il tuo conto a software di fatturazione per una gestione ancora più efficiente delle tue finanze.

Qonto è sicuro e affidabile perché è una società autorizzata e vigilata dalla Banca d’Italia. I tuoi depositi sono protetti fino a 100.000 Euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Puoi utilizzare le più avanzate tecnologie di sicurezza per proteggere i tuoi dati. Il canone mensile di Qonto è a partire da 9€ e non ci sono commissioni di apertura o di chiusura conto, né su bonifici SEPA in Italia e all’estero.

