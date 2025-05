Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 ufficiale: un ottimo chip per la fascia media

Qualcomm ha presentato il nuovo Snapdragon 7 Gen 4, un processore progettato per democratizzare le funzionalità di fascia alta, portando l’intelligenza artificiale e prestazioni di alto livello anche nella fascia media degli smartphone. Realizzato con un processo produttivo a 4 nm, il chipset si prepara a rivoluzionare il mercato, con brand come HONOR e vivo già pronti a integrarlo nei loro dispositivi futuri.

“Con la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, stiamo offrendo nuovi livelli di possibilità nella serie 7, grazie a esperienze AI integrate direttamente nell’hardware,” ha dichiarato Chris Patrick di Qualcomm Technologies. Questa nuova piattaforma rappresenta un passo avanti significativo, rendendo accessibili tecnologie che fino a poco tempo fa erano prerogativa dei dispositivi premium.

Snapdragon 7 Gen 4: l’architettura

Il nuovo processore introduce una serie di innovazioni tecnologiche che ridefiniscono l’esperienza mobile. Tra i componenti di spicco troviamo una GPU Adreno ottimizzata per il gaming avanzato in HDR, una CPU Kryo altamente performante e una NPU Hexagon, progettata per gestire modelli di linguaggio avanzati direttamente sul dispositivo.

Nel dettaglio, la CPU ha 8 core:

1 Prime Core fino 2,8 GHz

4 Performance Core fino 2,4 GHz

3 Efficiency Core fino 1,84 GHz

Uno dei punti di forza del nuovo Snapdragon 7 Gen 4 è la connettività. Il supporto al 5G permette di raggiungere velocità in download fino a 4,2 Gbps, mentre il WiFi 7 garantisce una velocità di picco di 5,8 Gbps. Inoltre, l’implementazione del nuovo Bluetooth 6.0 assicura una connessione stabile e ad alte prestazioni.

Tra le novità più interessanti c’è l’introduzione della tecnologia XPAN (Expanded Personal Area Network), che fino a oggi era esclusiva della serie 8, e che migliora l’interazione tra dispositivi diversi.

Nel comparto fotografico, il processore d’immagine Qualcomm Spectra si distingue per il supporto a configurazioni multi-camera avanzate. Gli utenti possono scegliere tra una tripla camera fino a 21 MP, una doppia camera con sensori da 32+21 MP o una singola fotocamera 200 MP. Questa flessibilità permette di catturare immagini di altissima qualità, mentre il display supporta un refresh rate fino a 144 Hz in risoluzione WQHD+ e output esterni in 4K a 60Hz, per un’esperienza visiva senza compromessi.

La sicurezza è un altro aspetto chiave del Snapdragon 7 Gen 4. Grazie a tecnologie come Qualcomm Trusted Execution Environment e Type-1 Hypervisor, i dati degli utenti sono protetti in modo efficace, offrendo un’esperienza sicura e affidabile. Questo rende il chipset una scelta ideale per chi cerca un dispositivo che combini prestazioni elevate con una solida protezione dei dati.

I primi smartphone con 7 Gen 4

HONOR e vivo hanno già confermato l’adozione del nuovo chipset nei loro prossimi modelli, sottolineando l’impegno di Qualcomm nell’espandere la propria presenza nel segmento di fascia media con soluzioni all’avanguardia. Questa strategia non solo amplia le possibilità per i consumatori, ma rafforza anche la posizione di Qualcomm come leader tecnologico nel settore mobile.