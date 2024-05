Quale lingua vuoi imparare? Mondly ne ha a disposizione 41 (-95%)

Quale lingua vuoi imparare? Mondly, piattaforma di apprendimento linguistico, ti offre ampia scelta tra 41 lingue disponibili. La parte interessante è che adesso l’accesso è a vita e a soli 99,99 euro, anziché 1999,99 euro. Si tratta di un notevole sconto del 95%, che ti permette di conoscere nuove culture e ampliare i tuoi orizzonti linguistici per sempre.

Non si tratta solo di un vantaggio economico: Mondly rivoluziona l’apprendimento delle lingue grazie all’uso della tecnologia più avanzata. Attraverso esercizi basati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni in realtà aumentata, l’app ti permette di iniziare a parlare una nuova lingua fin dalle prime lezioni.

Quale lingua vuoi imparare con le risorse innovative di Mondly?

Mondly ti consente di personalizzare il percorso di apprendimento. Puoi scegliere di tradurre lezioni ed esercizi nella tua lingua o in quella che desideri approfondire, grazie alla collaborazione con madrelingua professionisti e un innovativo chatbot dotato di riconoscimento vocale. Un approccio flessibile, pratico e incredibilmente efficace.

I premi ricevuti da Mondly, sia da Apple che da Facebook, testimoniano l’efficacia e l’innovazione della piattaforma. Inoltre, l’offerta del piano a vita non include solo l’accesso alle 41 lingue, ma anche a due applicazioni aggiuntive senza costi extra: Mondly AR e Mondly Kids. Queste app sono progettate per rendere l’apprendimento un’esperienza ancora più coinvolgente e divertente, adatta sia per adulti che per bambini.

Come hai visto, Mondly ti offre una soluzione che combina qualità, varietà e tecnologia all’avanguardia. Non perdere questa occasione: iscriviti ora e approfitta dello sconto del 95% per accedere a vita a tutte le risorse disponibili. Una volta acquistato il piano a vita, sta a te decidere quale lingua vuoi imparare.