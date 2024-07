Quale sarà l'impatto di iOS 18 sulla ricarica delle batterie?

In ambito mobile, le prestazioni delle batterie sono un aspetto tra i più considerati dagli utenti.

Se è vero che in questo contesto tecniche e materiali hanno fatto segnare passi avanti enormi, i dispositivi hanno continuato ad aumentare anche il dispendio energetico, creando una sorta di continua rincorsa tra batterie e consumi, che porta a un’inesorabile usura hardware.

Apple non è esente da questo circolo vizioso, ma rispetto alla concorrenza offre una metrica chiara per valutare la salute di una batteria. Andando in Impostazioni – Batteria e Stato della batteria, gli iPhone offrono un valore espresso in Capacità massima, che permette all’utente di capire quanto è usurato questo tipo di componente.

Anche con iOS, la compagnia di Cupertino ha dimostrato come questa componente avrà un occhio di riguardo, soprattutto per quanto concerne la ricarica.

iOS 18 e ricarica delle batterie: Apple bilancia utilizzo e cicli di ricarica

Secondo quanto previsto, con iOS 18 gli utenti Apple avranno a che fare con un approccio più pratico per incrementare la durata delle batterie.

L’ultima versione del sistema operativo per iPhone, infatti, introduce una serie di opzioni di ricarica a intervalli prestabiliti (85%, 90% e 95%) tra cui l’utente può scegliere. Lo stesso OS, a seconda del caso, consiglia all’utente quale limite utilizzare.

Nello specifico, iOS 18 elabora un compromesso tra potenziale consumo dell’utente e ottimizzazione della ricarica per quanto concerne la longevità delle batterie. Inoltre, ciò permette anche di scegliere ricariche più “leggere” per componenti già usurati e che dunque vanno preservati. La nuova funzionalità per gestire il limite della carica è disponibile solo nella gamma iPhone 15, visto che non appare su iPhone 14 e generazioni precedenti.

Questa implementazione è solo una delle tante che, negli ultimi giorni, caratterizzano iOS 18. L’aggiornamento dell’app Torcia è un esempio, così come la più recente possibilità di aprire tutte le app senza sbloccare l’iPhone.