Motorola ha recentemente annunciato la sua roadmap per il rilascio di Android 16, sistema operativo mobile presentato da pochissimo da Google, che introdurrà una serie di funzionalità innovative che promettono di migliorare l’esperienza utente e un’interfaccia più moderna e gradevole.

Android 16 in arrivo su questi Motorola

La lista preliminare dei dispositivi Motorola che riceveranno Android 16 include 29 modelli, principalmente appartenenti alle fasce alta e media. Eccoli:

Motorola Razr+ (2024)

Motorola Razr (2025)

Motorola Razr+ (2025)

Motorola Razr Ultra (2025)

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Edge (2025)

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50

Motorola Edge 40 Pro

Moto G Power (2025)

Moto G (2025)

Motorola G Stylus (2025)

Moto G56

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

IN questa lista, quindi, troviamo i pieghevoli Motorola Razr+ (2024) e Razr Ultra (2025), ma anche modelli popolari della serie Moto G, come il G86 e il G75, e il ThinkPhone 25, pensato per l’utenza business. Questa selezione riflette una strategia mirata a garantire che i dispositivi più recenti e avanzati siano i primi a beneficiare delle novità software.

Tuttavia, Motorola ha precisato che l’elenco attuale dei dispositivi supportati non è definitivo, lasciando aperta la possibilità di includere altri modelli, come il Razr (2024) e la prima generazione di ThinkPhone.

La strategia di aggiornamento Motorola dimostra un impegno concreto verso l’evoluzione software, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla longevità digitale dei dispositivi. Questa attenzione ai dettagli e alla qualità degli aggiornamenti potrebbe consolidare ulteriormente la posizione di Motorola come uno dei produttori più affidabili nel panorama Android.

Quando saranno aggiornati i Motorola

Con l’annuncio di questa roadmap, Motorola conferma punta a offrire un’esperienza utente sempre sempre aggiornata ai suoi clienti. Gli utenti dei dispositivi Motorola possono aspettarsi miglioramenti significativi, sia in termini di funzionalità che di prestazioni, grazie a Android 16.

Nonostante queste promesse, i tempi di implementazione rimangono un’incognita. La storia recente non è incoraggiante: il Razr+ (2024) ha ricevuto Android 15 solo nel maggio 2025, evidenziando ritardi significativi nella distribuzione degli aggiornamenti. Tuttavia, l’azienda sembra determinata a migliorare questi aspetti per soddisfare le aspettative degli utenti.