Quando giocano e come vedere gli italiani all'US Open

Ecco quando giocano e come vedere gli italiani impegnati all'US Open, l'ultimo Slam della stagione di tennis ora in corso.
Davide Raia
Pubblicato il 1 set 2025
Quando giocano e come vedere gli italiani all'US Open

Gli US Open 2025 entrano nel vivo con gli ottavi di finale e con diversi italiani protagonisti come Sinner, che giocherà questa notte, quando in Italia sarà l’1.00, il suo match con Bublik, oppure Musetti, impegnato contro Munar, questa sera, dalle 20, ora italiana.

Per seguire gli US Open 2025 è possibile puntare sul Pass Sport di NOW che permette agli utenti l’accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky. Il Pass è disponibile in due versioni: la prima con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi mentre la seconda costa 24,99 euro per un mese e poi 29,99 euro al mese, senza alcun obbligo di permanenza minima.

Per accedere subito al Pass Sport di NOW è possibile premere sul box qui di sotto, raggiungendo così il sito ufficiale di NOW per completare l’attivazione online. Una volta attivato il Pass sarà possibile accedere subito ai contenuti inclusi.

Accedi qui al Pass Sport di NOW

NOW

Tutto lo sport di Sky è su NOW

Con il Pass Sport di NOW è ora possibile accedere a tutta la programmazione di Sky in streaming. Il servizio, quindi, permette di seguire la Champions League, che partirà tra poco più di due settimane, oltre all’Europa League e alla Conference League. Da non dimenticare anche le 3 partite di Serie A per turno oltre alla Serie C e ai campionati esteri, come la Premier League. Su NOW ci sono anche la Formula 1 e la Moto GP ed è possibile seguire i tornei di tennis, come gli US Open in corso in questi giorni, e il basket, nazionale e internazionale.

Per accedere al Pass Sport di NOW sono disponibili due opzioni:

  • piano annuale da 14,99 euro al mese
  • piano mensile con un costo di 24,99 euro per un mese e 29,99 euro al mese successivamente

L’offerta è disponibile qui di sotto.

Accedi qui al Pass Sport di NOW
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

La tua musica, subito: prova Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni
Offerte

La tua musica, subito: prova Amazon Music Unlimited gratis per 30 giorni
Linux conquista l’HDR? Cosa cambia davvero tra Chromium e Chrome
Media

Linux conquista l’HDR? Cosa cambia davvero tra Chromium e Chrome
Super Wideband Stereo su Windows 11: come migliorare subito l’audio di chiamate e giochi
Media

Super Wideband Stereo su Windows 11: come migliorare subito l’audio di chiamate e giochi
Plex Media Server: patch urgente per una falla critica, libreria multimediale a rischio!
Vulnerabilità

Plex Media Server: patch urgente per una falla critica, libreria multimediale a rischio!
Link copiato negli appunti