Quando giocano e come vedere gli italiani all'US Open

Gli US Open 2025 entrano nel vivo con gli ottavi di finale e con diversi italiani protagonisti come Sinner, che giocherà questa notte, quando in Italia sarà l’1.00, il suo match con Bublik, oppure Musetti, impegnato contro Munar, questa sera, dalle 20, ora italiana.

Per seguire gli US Open 2025 è possibile puntare sul Pass Sport di NOW che permette agli utenti l'accesso a tutta la programmazione sportiva di Sky. Il Pass è disponibile in due versioni: la prima con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi mentre la seconda costa 24,99 euro per un mese e poi 29,99 euro al mese, senza alcun obbligo di permanenza minima.

Con il Pass Sport di NOW è ora possibile accedere a tutta la programmazione di Sky in streaming. Il servizio, quindi, permette di seguire la Champions League, che partirà tra poco più di due settimane, oltre all’Europa League e alla Conference League. Da non dimenticare anche le 3 partite di Serie A per turno oltre alla Serie C e ai campionati esteri, come la Premier League. Su NOW ci sono anche la Formula 1 e la Moto GP ed è possibile seguire i tornei di tennis, come gli US Open in corso in questi giorni, e il basket, nazionale e internazionale.

Per accedere al Pass Sport di NOW sono disponibili due opzioni:

piano annuale da 14,99 euro al mese

piano mensile con un costo di 24,99 euro per un mese e 29,99 euro al mese successivamente

