Lanciato nel 2022 da Laurene Powell Jobs, lo Steve Jobs Archive è un sito web con foto, video e documenti riguardanti il co-fondatore di Apple. Questo archivio “rende omaggio alla sua eredità” e rappresenta una raccolta preziosa non solo per i fan del mondo Apple, ma per tutti gli appassionati di tecnologia.

In queste ore l’archivio è stato aggiornato con un filmato inedito di uno Steve Jobs ventottenne tra gli ospiti della International Design Conference del 1983 ad Aspen, in Colorado. Il discorso era incentrato sul futuro dei computer e su come queste macchine avrebbero cambiato la vita quotidiana delle persone.

La nuova pagina è arricchita da un’introduzione di Jony Ive, collega e caro amico di Steve Jobs che ha guidato il team di design di Apple per oltre due decenni. Ed è proprio Ive a sottolineare quanto l’imprenditore di San Francisco sia stato profetico in quell’occasione.

Steve sottolinea che all’epoca lo sforzo progettuale negli Stati Uniti era concentrato unicamente sulle auto, con invece scarsa considerazione o impegno per l’elettronica di consumo. […] Nel discorso, Steve prevede che entro il 1986 le vendite dei PC avrebbero superato quelle delle auto e che nei successivi dieci anni le persone avrebbero trascorso più tempo al PC che in un’auto. Queste erano affermazioni assurde per i primi anni ’80. La rivoluzione descritta da Steve oltre 40 anni fa è certamente accaduta, in parte anche per via del suo profondo impegno verso una sorta di responsabilità civica. […] La sua è stata una vittoria per la bellezza e la purezza. […] Credeva davvero che rendendo qualcosa di utile, stimolante e bello, esprimiamo il nostro amore per l’umanità.

Il discorso tenuto ad Aspen, che può essere recuperato nella sua interezza qui (in fondo alla pagina, ndr), è reso ancora più sbalorditivo dal fatto che in quel momento Apple era agli albori, con il primo Macintosh che sarebbe arrivato solo l’anno successivo.