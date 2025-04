I computer quantistici non serviranno a nulla per altri 10 anni

Il futuro dei computer quantistici si avvicina più rapidamente di quanto molti possano immaginare. Secondo un sondaggio condotto tra esperti del settore, l’83% ritiene che la cosiddetta quantum utility (cioè il momento in cui il quantum computing sarà effettivamente utilizzabile per risolvere problemi concreti) sarà raggiunta entro i prossimi dieci anni, mentre un terzo degli intervistati è ancora più ottimista, prevedendo il traguardo entro cinque anni.

Questo ottimismo, tuttavia, non è condiviso da tutti, con leader di aziende tecnologiche globali che mantengono un approccio più prudente.

IQM, una startup finlandese del settore, punta a dimostrare la superiorità quantistica già entro il 2025. D’altra parte, Sundar Pichai, CEO di Google, stima un orizzonte temporale di 5-10 anni, mentre Jensen Huang di Nvidia ritiene che ci vorranno fino a 15 anni.

Le sfide da affrontare

Nonostante le promesse, il cammino verso la supremazia quantistica è irto di ostacoli. Una delle difficoltà principali è la percezione pubblica, che secondo oltre la metà degli esperti intervistati rappresenta un freno significativo.

Inoltre, le sfide ingegneristiche, come la correzione errori quantistici, rappresentano un nodo cruciale per l’80% degli esperti. Un altro problema critico è la mancanza di talenti specializzati: il 75% degli intervistati sottolinea che la competizione per attrarre e trattenere le competenze necessarie è estremamente intensa.

Un potenziale rivoluzionario

Nonostante queste difficoltà, il potenziale del quantum computing rimane straordinario. Tra le applicazioni più promettenti vi è la scoperta farmaci, che potrebbe essere rivoluzionata attraverso simulazioni molecolari estremamente precise. Altri settori che potrebbero beneficiare includono la creazione di materiali innovativi e l’ottimizzazione logistica, migliorando significativamente processi complessi in ambito finanziario e industriale.

Non mancano però i rischi. Uno dei più temuti è il cosiddetto Q-Day, il giorno in cui i computer quantistici potrebbero rendere obsoleti gli attuali sistemi di sicurezza digitale. La capacità di questi dispositivi di decifrare algoritmi di crittografia potrebbe avere conseguenze profonde sulla sicurezza delle informazioni.