Questa è la SMART TV più acquistata su Amazon, la TCL da 55" è al 22%

Quando arriva il momento di acquistare una nuova televisione da mettere in casa, magari in soggiorno, serve non sbagliare. Le smart TV disponibili su Amazon consentono di avere grande scelta, anche se c’è un solo modo per non sbagliare mai: scegliere un prodotto del marchio TCL.

L’azienda è riuscita negli ultimi anni a salire in cattedra e a diventare una delle più prese in considerazione nel momento dell’acquisto di una nuova TV. Il merito è attribuibile alla grande qualità utilizzata nella costruzione dei suoi dispositivi, oltre che alle caratteristiche tecniche di cui sono dotati. TCL vede oggi su Amazon in offerta uno dei modelli più acquistati, ovvero quello da 55″ con risoluzione 4K.

Grazie ad uno sconto del 22% disponibile, ecco un totale di soli 349 €. Ovviamente è compresa la spedizione in un giorno lavorativo così come i due anni di garanzia.

Con Google TV e il 4K, ecco la TCL da 55″ in sconto

Unitamente al design, che è il vero pezzo forte visto che non ci sono bordi su questa smart TV, la TCL da 55″ oggi in sconto su Amazon presenta tante caratteristiche tecniche ottime. Si parte dalla risoluzione in 4K con il supporto della tecnologia HDR10, utile per una maggiore fluidità e vivacità dei colori.

Oltre alla compatibilità con gli assistenti vocali di Google e Alexa, ecco anche la presenza di una modalità Game Master da gioco.

Gli utenti hanno imparato a tenere in considerazione diversi marchi quando devono acquistare una nuova smart TV e TCL ne è sicuramente la dimostrazione. Con questa spettacolare televisione, il brand sta ottenendo gran successo, come testimoniano anche le recensioni di Amazon. Il suo prezzo oggi scende del 22% per fermarsi ad un totale di 349 €, costo che comprende spedizione rapida e anche due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.