Questa è la telecamera da ESTERNO 2K e IP66 che stanno acquistando tutti

Paura dei ladri o magari semplice voglia di controllare chi va e chi viene? La soluzione perfetta è quello di installare una telecamera Wi-Fi da esterno, proprio come la Tapo C325WB. Il prodotto di TP-Link è il più acquistato nella sua categoria per via della grande risoluzione e soprattutto dei materiali con cui è costruito.

Questa telecamera è impermeabile, ha a disposizione Alexa ed è semplicissima da utilizzare. Al momento è disponibile in esclusiva su Amazon e vanta uno sconto del 6% grazie all’offerta a tempo. In questo modo la si può portare a casa per una somma di 84,99 €, davvero poco se si pensa che un esemplare concorrente con le stesse caratteristiche in genere costa almeno 20 € in più. Ci sono due anni di garanzia e spedizione rapida.

Su Amazon la TP-Link Tapo C325WB va a ruba: è una telecamera eccezionale

Una risoluzione in 2K QHD e un sensore con apertura F/1.0: queste sono le peculiarità tecniche della telecamera Tapo C325WB, un prodotto davvero performante. Rileva il movimento ed invia una notifica istantanea tramite l’applicazione ufficiale, ha la visione notturna ColorPro a colori ed è anche impermeabile con certificazione IP66. È estremamente consigliata per stare all’esterno e per avere risultati eccezionali.

Non c’è nulla da dire: questa telecamera è assolutamente il pezzo pregiato di questa giornata su Amazon. Ben costruita, piena di funzionalità grazie all’applicazione ufficiale e soprattutto infallibile nel rilevare i movimenti. I punti di forza sono dunque ben delineati e tra questi c’è ovviamente anche il prezzo di vendita.

Sono diversi gli store online che vendono questa videocamera da esterno a prezzi superiori ad Amazon. Oggi sul famoso sito e-commerce l’offerta a tempo garantisce un prezzo di 84,99 € con spedizione veloce e con due anni di garanzia.