Questa è sicuramente la migliore SMART TV 4K da 50", il prezzo è INCREDIBILE

Arrivare alla scelta di una smart TV in particolare, sembra semplice ma in realtà non lo è. Esistono diversi esemplari appartenenti a svariati marchi produttori, i quali nel corso degli anni si sono trovati a mostrare sul mercato moltissimi dispositivi interessanti. Tra tutti, si è distinto particolarmente per la sua crescita il brand Hisense, che è diventato infatti uno dei più presi in considerazione.

Capita spesso che gli utenti preferiscano una smart TV con questo marchio che quelle di altri più famosi, proprio perché la qualità è praticamente uguale. Il prodotto oggi in sconto si mostra con tantissime caratteristiche ideali per un utilizzo comune. Nel caso in cui vorrete guardare un evento sportivo, un film o semplicemente la TV con programmi vari, questa Hisense da 50″ sarà il meglio che potete acquistare.

Oggi Amazon la mette a disposizione con il 14% di sconto e pertanto con un prezzo finale di soli 369 €. La garanzia è di due anni e la spedizione avviene in un solo giorno.

La smart TV di Hisense è una bomba, ha anche Alexa e l’HDR10+

Unitamente a tante altre caratteristiche, quella del design è forse una delle più importanti. Avere in casa una smart TV che dia l’idea di modernità è fondamentale. Questa Hisense da 50″ non ha bordi ed è pertanto una “tutto schermo”. La tecnologia utilizzata è quella QLED con risoluzione in 4K e con sistema operativo Smart TV VIDAA U6.

A bordo c’è l’assistente vocale Alexa e c’è anche la tecnologia HDR10+, utile per avere colori ancora più naturali e una maggiore fluidità.

Il prezzo di questa smart TV di Hisense oggi è di soli 369 € grazie allo sconto del 14% su Amazon. Arriverà già martedì a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.