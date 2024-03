Se c’è una parola che fa battere il cuore di ogni shopaholic incallito, è “offerta”. Sì, proprio quella parolina magica capace di trasformare anche la più ragionevole delle persone in un cacciatore di affari senza pietà. Ecco perché oggi ti porto nel mondo delle offerte irresistibili, dove la qualità incontra il prezzo imbattibile. Preparati a fare affari senza però svuotare il portafoglio.

Metti a segno l’affare del giorno con le offerte Amazon

La simulazione calcistica più giocata dell’anno è scontata del 52% su Amazon. Si tratta della versione PlayStation 5 di EA Sports FC 24.

Questa action cam 4K è perfetta per le tue avventure. Oltre a quello del 25% già applicato da Amazon, ottieni uno sconto del 20% tramite coupon.

Il kit perfetto non esis… Oggi costa solo 9,99€ il pack con 12 piumini Swiffer Duster. Raggiungono anche i più difficili della casa e trattengono tutta la polvere.

Il Logitech M650 (per mancini, in questo caso) oggi costa solo 24,99€ grazie allo sconto del 54% sul prezzo di listino. È una periferica wireless per PC e Mac precisa e con tasti silenziosi.

Lo shooter GdR cooperativo di Square Enix (versione PlayStation 5) è attualmente scontato del 60% e costa meno di 6 euro. Non c’è bisogno di aggiungere altro, vero?

Applica il coupon per ottenere uno sconto del 50% e poi inserisci il codice promo L4GJYJJ7 per ottenere un secondo sconto del 20%. In questo modo pagherai meno di 7 euro (spedizione compresa) il localizzatore GPS per il tuo veicolo, come auto e camion.

Solo 74,90€ per uno smartphone Android che vanta un ampio display HD+ da 6,6 pollici, 3GB di RAM e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel. Il TCL 406S è da prendere quanto prima!