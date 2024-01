Questo è il pc più ECONOMICO del giorno su Amazon: SCONTATO di 300€

Cambio di pc tra poco? Lo sai che Amazon sta davvero svendendo questo pc di Jumper ad una cifra che più bassa di così non si era mai vista su Amazon. Oggi, pensa che puoi portartelo a casa a soli 279,99€, invece di 599,99€. Corri subito su Amazon, prima che finisca.

Questa promo è davvero unica, ed ha mandato Amazon in completo tilt in pochissime ore. Proprio grazie a questo sconto shock del 53% di oggi, che sarà disponbile solo per oggi. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Jumper Computer portatile 16 Pollici FHD HD

Questo pc è davvero l’occasione del momento, mai visto ad un prezzo così prima su Amazon. Oggi, te lo puoi portare a casa a davvero nulla, ti conviene correre subito a compralo!

Con Intel Celeron N100 di 12a generazione, frequenza di raffica di 2,9 GHz, processore Quad – core, 4 thread, tecnologia 10nm, cache fino a 4 MB, scheda grafica Intel uhd, prestazioni del processore 35% superiori rispetto a Gemini Lake e prestazioni della GPU 78% superiori.

Con 16 GB di RAM integrata e 512 GB di SSD storage, il laptop ti consente di sperimentare multitasking e banda larga. Supporta anche l’estensione della scheda TF da 256 GB.

Questo laptop ha una ventola interna per controllare la temperatura per garantire prestazioni veloci e stabili, nel frattempo adotta una batteria 38000mWH, l’autonomia media è di 7-8 ore, senza preoccuparsi della ricarica durante il viaggio d’affari.

Questa promo è davvero shock, a cui non potrai resistere. Perché ne restano già pochissimi pezzi disponibili su Amazon. Ti conviene correre immediatamente sul sito ed aggiungerlo al carrello!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.