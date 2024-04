Questo HARD disk è sottilissimo e costa 27 EURO, ha 500 GB

L’unico modo per ottenere spazio extra in cui immagazzinare i propri file senza patemi d’animo, è acquistare un hard disk esterno di qualità. Spesso questi costano tantissimo ma non è il caso del famosissimo UnionShine da 500 GB, un disco esterno che offre prestazioni ottime e una compattezza senza precedenti.

Oggi Amazon offre il 27% di sconto su questa variante compatibile con tutti i dispositivi e dal design davvero gradevole.

Chi vuole acquistarlo in promozione, deve solo approfittare adesso pagandolo 27,55 € con due anni di garanzia e con spedizione in 24 ore.

L’hard disk di UnionShine è tornato: compralo subito su Amazon

Sottile, leggero e super capiente, questo hard disk esterno da 2,5″ è il più desiderato su Amazon. Oltre a fornire 500 GB di spazio di archiviazione, garantisce il suo utilizzo su qualsiasi computer, console o dispositivo in generale senza necessità di software aggiuntivi. La velocità è assicurata grazie allo standard USB 3.0, mediante il quale è possibile toccare soglie di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.

Siamo al cospetto di un hard disk fortemente consigliato per chi non ha particolari esigenze ma vuole tanta qualità e tanto spazio di archiviazione. L’UnionShine da 500 GB è uno dei più acquistati di sempre come testimonia Amazon e la ragione è molto semplice: costa poco ed è molto semplice da portare con sé. La compatibilità è un aspetto fondamentale in quanto non c’è bisogno di penare per utilizzarlo su qualsiasi tipo di dispositivo.

Lo sconto del 27% è una ragione in più per portarlo a casa proprio oggi, siccome costa 27,55 € e con due anni di garanzia al seguito.