Questo monitor da 27" di LG è FENOMENALE, costa 60 € in meno su Amazon

È tornata l’offerta tanto amata dagli utenti Amazon lato informatica: il monitor di LG da 27″ è tornato in sconto con il 28% in meno.

Chiunque volesse acquistarlo, può procedere pagando solo 149,99 € e sfruttando ben due anni di garanzia. Basterà attendere a domani per ricevere il monitor direttamente a casa.

Il monitor da 27″ di LG che offre una gran risoluzione costa poco

È ritornato, peraltro con uno sconto ancor migliore: il monitor da 27″ di LG è disponibile su Amazon con tutte le sue qualità. Questo schermo, molto ampio, garantisce tutta la nitidezza di un pannello LED IPS dotato di una risoluzione full HD. Sono incorporati anche degli speaker per un audio stereo da 10 W e ci sono tutte le possibilità di connessione sul retro. In quanto fluidità, c’è una frequenza di aggiornamento di 75 Hz con un tempo di risposta in 1ms.

Dando uno sguardo a tutti i monitor presenti su Amazon, questo è nettamente il migliore per vari aspetti. Il primo è certamente attribuibile al prezzo che è molto più basso rispetto a tanti altri schermi da 27″. Un altro punto di forza è ovviamente il marchio, con LG che nel settore risulta leader incontrastato. Infine non si può biasimare la grande qualità costruttiva: a questo prezzo è praticamente impossibile trovare tanta cura dei dettagli.

Oggi Amazon concede a tutti l’opportunità di portare a casa il prodotto con il 28% di sconto, il che significa un risparmio di 60 € netti. Il prezzo finale corrisponderà dunque ad una cifra di soli 149,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione rapida.

