Cerchi un robot aspirapolvere e lavapavimenti che dia una mano con le pulizie di casa? Un’ottima scelta è senza dubbio il Lefant M1 con potenza di 4000 Pa, ottima autonomia e compatibilità con Alexa. Di vantaggioso però c’è anche il prezzo, dal momento che lo sconto Amazon del 40% porta la somma da investire a soli 179,99 euro (anziché 299,99 euro). La spedizione, poi, è compresa nel prezzo.

Potente, smart e in super sconto: il robot aspirapolvere di Lefant deve essere tuo

Il Lefant M1 ha un design compatto e moderno, con un’altezza di soli 9,4 cm che gli permette di infilarsi facilmente sotto i mobili e in zone difficilmente raggiungibili. Il corpo centrale ospita la batteria, il motore di aspirazione e il serbatoio della polvere, mentre nella parte inferiore si trovano le spazzole rotanti e le ruote omnidirezionali.

Tra i suoi punti di forza c’è la navigazione intelligente LDS, che utilizza un laser per mappare l’ambiente e creare un percorso di pulizia preciso ed efficiente. Il robot è in grado di riconoscere gli ostacoli, evitare le zone vietate e persino memorizzare diverse mappe per pulire più piani di una casa.

Altro vantaggio? Come già anticipato, il Lefant M1 può anche lavare i pavimenti. Un panno in microfibra e un serbatoio dell’acqua integrati permettono al robot di strofinare delicatamente le superfici, rimuovendo lo sporco e le macchie.

Le performance sono davvero convincenti. La potenza di aspirazione di 4000 Pa garantisce una pulizia profonda su qualsiasi tipo di pavimento, dai tappeti alle superfici dure. Il robot è inoltre dotato di diverse modalità di pulizia, tra cui la modalità automatica, la modalità silenziosa e la modalità spot per zone specifiche.

L’autonomia del robot aspirapolvere è di circa 150 minuti, sufficiente per pulire una casa di medie dimensioni con una singola carica. E si segnala infine la possibilità di controllo tramite app per smartphone/tablet (per avviare le pulizie anche quando si è fuori casa, ad esempio) e la compatibilità con Alexa, l’assistente vocale di Amazon.