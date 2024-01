Tra i marchi in forte crescita su Amazon c’è anche SGIN. È un’azienda che propone dispositivi a basso costo ma con design moderni e performance che vanno ben oltre le aspettative. Oggi è meritevole d’attenzione il tablet Android T12, che arriva con un display Full HD da 10″, 6GB di RAM e 128GB di archiviazione. Il costo? Solo 86,99€ (spedizione inclusa) grazie al doppio sconto Amazon. A tal proposito ricorda di applicare manualmente il coupon di 20€.

Meno di 90€ il tablet Android entry-level con design full screen e 6GB di RAM

Il T12 di SGIN è un dispositivo pensato per quegli utenti che puntano a svolgere attività di base come navigazione web, email, social network, lettura di ebook e visione di contenuti in streaming. Ma dovrebbero prenderlo in considerazione anche quegli studenti che hanno bisogno di un supporto versatile in aula durante una lezione oppure durante le ore di studio e ripetizione.

Non è un top di gamma, come appena sottolineato, ma le performance sono comunque buone. I 6GB di RAM fanno bene il loro dovere e consente l’esecuzione fluida della maggior parte delle applicazione. Con 128GB di archiviazione, poi, c’è spazio per tutte le app di cui un utente può avere bisogno (ma c’è anche la possibilità di espandere la memoria con una microSD).

Il design è certamente uno dei punti di forza. Oltre al corpo in alluminio (cosa per nulla scontata per un dispositivo di questa fascia di prezzo), spicca l’ampio display Full HD circondato da cornici sottili e simmetriche. Sembra di avere di fronte un dispositivo ben più costoso.

Per un’esperienza completa non potevano mancare poi due fotocamere posteriori e una anteriore, due altoparlanti (uno per lato), una capiente batteria da 6200mAh e tutte le applicazioni di Google che da sempre caratterizzano Android (in questo caso, la versione è la 13).

