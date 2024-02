Questo tablet Android costa 84€ e sta andando a ruba su Amazon

Se cerchi un tablet Android per attività di base come streaming, navigazione web, email e videochiamate, allora sei nel posto giusto. Il Teclast P26T non sarà un top di gamma, ma nelle attività appena citate se la cava alla grande. E poi costa solo 84,99€ grazie al doppio sconto Amazon: oltre a quello del 27% (sul prezzo di listino) visibile nell’inserzione, ne ottieni un secondo da 10€ applicando manualmente il coupon.

Rapporto qualità-prezzo impeccabile: il Teclast P26T potrebbe essere il tuo prossimo tablet Android

Il Teclast P26T non è un dispositivo ambizioso o che promette cose che in realtà non è in grado di fare. È un tablet per un uso basico, per tutti i giorni e per tutti quegli utenti che non hanno chissà quali pretese.

Vuoi un device per guardare seri TV e film in streaming? Eccolo. Ma è l’ideale anche per leggere ebook, consultare le ultime notizie, fare un giro sui social network, scattare qualche foto (con la doppia fotocamera posteriore), fare videochiamate e anche a giocare

Per quanto riguarda le prestazioni, il processore è un Allwinner A523 octa-core a 1.8 GHz, ben supportato da 8GB di RAM e 128GB di archiviazione espandibile tramite microSD. La GPU invece è la Mali-G52, che sfrutta un algoritmo intelligente per migliorare i colori i dettagli del display. Anche l’autonomia rientra tra i “pro” del dispositivo, grazie alla batteria da ben 5000mAh.

Il Teclast P26T con Android 13 è un tablet dal design moderno e con prestazioni nella media per le attività di base di tutti i giorni. E poi, è bene ripeterlo, costa sola 84,99€, spedizione compresa. A tal proposito, ricorda che devi applicare manualmente il coupon per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.