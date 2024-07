Rara cartuccia Famicom all'asta: offerte hanno raggiunto 130.000 dollari

I prezzi relativi a console, cartucce e gadget nel contesto del retrogaming stanno raggiungendo cifre folli, come dimostra una rara cartuccia del Famicom messa recentemente all’asta.

Stiamo parlando di un gioco offerto dalla rivista nordamericana Nintendo Power, proposto in occasione del tour Nintendo World Championship del 1990 in un concorso tra i lettori del giornale. L’evento, il cui fine era eleggere il miglior videogiocatore degli Stati Uniti, è stato accompagnato dalla pubblicazione di diverse cartucce speciali.

Queste, dotate di un particolare interruttore fisico, permetteva di cambiare il limite di tempo di gioco, ottenendo vantaggi in termini di punteggi durante l’esecuzione di titoli come Super Mario Bros., Highway Star e Tetris. La rara cartuccia battuta all’asta rientra tra le 26 prodotte in questo contesto.

L’offerta per la cartuccia Famicom potrebbe ancora aumentare

Per aggiudicarsi questo raro reperto videoludico, qualcuno è arrivato a offrire addirittura 130.000 dollari, anche se l’asta non è ancora terminata e dunque questo prezzo potrebbe salire ulteriormente. Tra l’altro, visto che mancano 24 giorni alla scadenza, vi è tutto il tempo materiale affinché ciò avvenga. Le cartucce in edizione limitata sono state prodotte con un colore diverse dal grigio, lo standard nel contesto del Famicom.

Stando a quanto affermato dalla casa d’aste Goldin, che si occupa dell’assegnazione del prodotto, la cartuccia è stata donata da un certo Patrick King di Cheyenne, in Wyoming. Nonostante le condizioni generali della cartuccia non sembrino ottimali, con un’usura generale e la mancanza delle etichette, si tratta di un prodotto molto ambito tra i collezionisti, con prezzi da capogiro.

Basti pensare a una delle altre 26 cartucce relative all’iniziativa che, nel 2014, è stata venduta su eBay per circa 100.000 dollari. Per chi non lo sapesse, la console nota come Famicom in Giappone è stata diffusa in occidente con il più familiare nome di Nintendo Entertainment System, ovvero NES.