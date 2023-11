Rasoio Braun Series 5 su Amazon, il prezzo è eccezionale

Chi cercava un rasoio utile per sistemare il proprio taglio di capelli in casa o magari la barba, oggi può sfruttare l’offerta di Amazon. Il Braun Series 5 è in offerta con il 10% di sconto sul famoso sito e-commerce.

Portarlo a casa sarà molto più agevole visto che il prezzo è arrivato a soli 41,99 € con due anni di garanzia.

Braun Series 5, il tagliacapelli con 17 impostazioni di lunghezza

Le grandi potenzialità di questo rasoio particolarmente indicato per tagliare i capelli sono ormai conosciute da tutti. Braun con il suo Series 5 ha fatto un capolavoro e lo dimostrano le funzioni di cui gode e soprattutto la precisione.

Le lame infatti sono affilate perfettamente in modo da rifinire il taglio in casa propria e in maniera rapida e semplice. Non ci sarà alcun problema in merito a lunghezza e spessore grazie ai pratici adattatori. Sono ben 17 le lunghezze che si possono scegliere, sfruttando i due pettini o la semplice regolazione della lama.

Grazie al sistema di memoria SafetyLock si potrà memorizzare l’ultima impostazione utilizzata per facilitare il taglio. L’obiettivo di questo rasoio è quello di durare; le sue lame affilate infatti sono garantite per diversi anni e diversi tagli, così come la batteria che garantisce un’autonomia di 50 minuti.

Utilizzare questo rasoio elettrico per barba e capelli poi è facilissimo. L’impugnatura è comoda ed ergonomica, essendo in gomma. Proprio grazie al materiale, si può facilmente lavare sotto l’acqua corrente.

Gli utenti che hanno necessità di curare da sé il proprio aspetto in quanto a barba e capelli possono rifarsi a questo Braun Series 5. Il prodotto garantisce qualità e durata nel tempo, tutto per soli 41,99 € sfruttando la grande offerta di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.