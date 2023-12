Rasoio elettrico Braun Series 6 al 34% di sconto, il regalo di Amazon

Chi non conosce il rasoio Braun Series 6, potrà farlo oggi visto che è in sconto su Amazon in via del tutto eccezionale. Questo prodotto, che arriva con anche una custodia da viaggio, costa addirittura 57 € in meno.

Grazie al 34% di sconto infatti tutti potranno pagarlo 109,99 € approfittando di due anni di garanzia e della spedizione rapida.

Rasoio Braun Series 6 in sconto, la promo e le specifiche

Questo rasoio elettrico di Braun, appartenente alla Series 6, consente un’esperienza di rasatura avanzata e soprattutto con caratteristiche eccezionali. Il tutto è stato pensato per garantire profondità di tagli ed allo stesso tempo comfort sulla pelle. La testina SensoFlex e la lamina SensoFoil sono state pensate per per ridurre al minimo la pressione sulla pelle, assicurando una rasatura delicata ed efficace.

La tecnologia AutoSense di Braun è in grado di rilevare e adattare la potenza del rasoio in base alla densità della barba, assicurando in questo modo una rasatura efficiente anche su barbe più complicate da gestire. Questo permette così di catturare e tagliare più peli ad ogni passaggio, permettendo quindi un risultato perfetto.

La batteria è un punto di forza in quanto permette più o meno 3 settimane di autonomia con una ricarica, quest’ultima rapida e da 50 minuti.

Un’accessorio per rasare la barba è incluso ed offre la possibilità di creare stili di personalizzati, scegliendo tra le lunghezze regolabili da 0,5 mm a 7 mm.

Questo rasoio è arrivato oggi in grande sconto e potrebbe essere un ottimo regalo di Natale. Nonostante il Braun Series 6 sia in genere molto costoso, tutto ciò oggi non sussiste: il prezzo scende del 34% e si ferma a 109,99 €, con gli utenti che potranno risparmiare più di 50 €. La spedizione sarà rapida e ci saranno due anni di garanzia.

