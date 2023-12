Presentati a settembre di quest’anno, i Ray-Ban Meta Smart Glasses sono gli occhiali intelligenti realizzati – come suggerisce il nome stesso – da Meta e EssilorLuxottica, la multinazionale proprietaria del marchio Ray-Ban. A distanza di pochi mesi dal debutto ufficiale, gli occhiali dal cuore tech si arricchiscono di nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

La feature è attualmente in fase di test ma il suo funzionamento è già chiaro e, per certi versi, sorprendente: l’intelligenza artificiale multimodale è in grado di comunicare all’utente ciò che l’assistente AI di Meta può vedere e sentire attraverso la fotocamera e i microfoni integrati negli occhiali.

L’AI di Meta rende ancora più intelligenti i Ray-Ban Meta Smart Glasses

Mark Zuckerberg, CEO del colosso tech statunitense, ha mostrato la feature all’opera in una serie di video e screen pubblicati sul suo profilo Instagram. I Ray-Ban Meta Smart Glasses possono fornire consigli sugli indumenti da abbinare ad un capo inquadrato, tradurre un testo, generare didascalie di foto, descrivere ciò che si ha di fronte (un frutto, ad esempio) e così via.

Un’altra dimostrazione è stata diffusa da Andrew Bosworth, CTO di Meta. Nella clip, il dirigente, dopo aver fornito qualche dettaglio sull’inizio della fase beta, svela come gli occhiali – o meglio, l’AI – siano in grado di riconoscere e descrivere anche qualcosa di più complesso, come una scultura murale illuminata a forma di stato della California.

Le nuove funzioni legate all’AI degli occhiali smart nati dalla collaborazione tra Ray-Ban e Meta sono attualmente in prova nei soli Stati Uniti e tra un numero ristretto di utenti. Nelle prossime settimane, l’azienda fornirà maggiori informazioni sulla disponibilità delle stesse (in quali mercati e da quando).

I Ray-Ban Meta Smart Glasses sono attualmente acquistabili anche in Italia a partire da 329€. I modelli disponibili sono Wayfarer e Headliner.