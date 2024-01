Razer Cynosa Lite: -40% SHOCK sulla tastiera da gaming

È tra le tastiere da gaming più acquistate in assoluto e non è una sorpresa. La Razer Cynosa Lite non è una periferica top di gamma e non è meccanica, ma ha dalla sua un rapporto qualità-prezzo che è davvero eccezionale. E poi è retroilluminata ed è resistente agli schizzi.

L’affidabilità di un brand di spessore come Razer a soli 29,90€, spedizione compresa. Un prezzo imbattibile, ma solo perché in questo momento è attivo uno sconto del 40%. Attenzione però, perché – come già accaduto in passato – le unità potrebbero terminare nel giro di pochissimo, quindi il consiglio per chiunque non voglia restare deluso è di procedere quanto prima all’acquisto.

La tastiera da gaming Razer Cynosa Lite con illuminazione RGB è scontata del 40% su Amazon

La Razer Cynosa Lite ha un design a membrana, il che significa che i tasti non hanno le tradizionali interruttori meccanici. I tasti a membrana sono più silenziosi e ma offrono anche una sensazione di digitazione leggermente diversa. Ha un’illuminazione RGB a una zona, che può essere personalizzata tramite il software Razer Synapse. È possibile scegliere tra 16,8 milioni di colori e diversi effetti di illuminazione.

La tastiera è dotata di tasti multimediali dedicati, che consentono di controllare la riproduzione audio. Sono presenti anche sei tasti macro programmabili, che possono essere utilizzati per eseguire azioni complesse o per registrare macro al volo.

La periferica da gaming è realizzata in plastica ABS, un materiale resistente e durevole. Vanta dunque un design solido, non ci sono scricchiolii o flessioni ed è anche resistente agli schizzi.

In termini di prestazioni, la Cynosa Lite non presta il fianco a critiche, pur essendo una tastiera a membrana. I tasti sono responsive e precisi, e l’illuminazione RGB è vivace e uniforme. È munita anche di roll-over a 10 tasti, che significa che può registrare fino a 10 pressioni di tasti contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.