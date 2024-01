Razer è uno dei marchi di riferimento nel mercato delle periferiche da gaming. I suoi prodotti – a prescindere dalla fascia di prezzo – sono sempre sinonimo di qualità ed è per questo che è sempre una buona approfittare di sconti e promozioni quando disponibili. Un esempio? Oggi su Amazon le cuffie Kraken X per console sono acquistabili a soli 39,99€ (anziché 60€) grazie allo sconto immediato del 33% sul prezzo di listino.

Tutta la qualità di Razer ad un prezzo contenuto: le cuffie Kraken X costano solo 39,99€

Le Kraken X hanno un design abbastanza sobrio per essere delle cuffie da gaming. Il padiglione auricolare e l’archetto sono realizzati in plastica nera opaca, la fascia superiore è regolabile in modo da adattarsi a qualsiasi testa e sono molto confortevoli da indossare anche per lunghe sessioni di gioco: i padiglioni sono infatti imbottiti in similpelle e memory foam.

Le cuffie sono dotate di driver TriForce Titanium da 40 mm con calibrazione personalizzata. I driver producono un suono chiaro e bilanciato, con bassi potenti e alti cristallini. Il suono è perfetto per i giochi, in particolare gli sparatutto, in quanto consente di identificare facilmente i nemici e i suoni ambientali.

Uno dei punti forti delle cuffie di Razer è il microfono HyperClear Supercardiod Mic. È in grado di tagliare il rumore ambientale dalla parte posteriore e dai lati, garantisce un migliore isolamento vocale ed è rimovibile.

In definitiva, le Razer Kraken X rappresentano un’ottima scelta per i giocatori che cercano cuffie confortevoli e in grado di restituire un’esperienza di gioco coinvolgente. Con un peso di soli 250 grammi, le Kraken X sono tra le cuffie da gioco più leggere sul mercato e in quanto a qualità, hanno pochi rivali nella loro fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.