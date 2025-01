Razer presenta Blade 16: il suo nuovo laptop super sottile

Con il CES 2025 che sta entrando nel vivo, le grandi aziende tecnologiche si preparano a sorprendere i consumatori con i loro nuovi ed entusiasmanti prodotti.

Rientra di certo in questa categoria il sorprendente Blade 16, proposto da Razer come il suo laptop da gioco più sottile di settembre. Stando a quanto sostenuto dalla compagnia con sede in California, il dispositivo sarà fino al 32% più sottile rispetto al suo predecessore con appena 0,59 pollici (poco meno di 1,5 centimetri).

Sebbene lo spessore ridotto sia un vantaggio in termini di design e ingombro, ciò lascia qualche dubbio rispetto alle prestazioni legate alla batteria, visto lo scarso spazio a disposizione.

Razor Blade 16: il design è super sottile, il prezzo no

Blade 16 si presenta al pubblico con uno schermo da 16 pollici OLED QHD+ 240Hz con tempo di risposta pari a 0,2 ms. Altro aspetto da considerare è la presenza di un processore AMD Ryzen AI, caratteristica che rende il prodotto capace di supportare qualunque applicazione che si basa sull’Intelligenza Artificiale.

Nonostante non siano state diffuse indicazioni riguardo il prezzo, le specifiche lasciano intuire che il dispositivo sia un laptop di fascia alta. Ciò, abbinato al fatto che il suo predecessore costa 2.700 dollari, lascia intuire come il nuovo Blade 16 non avrà un costo particolarmente accessibile.

Sebbene la presentazione di questo nuovo laptop super sottile abbia catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, per Razer non si tratta dell’unica novità mostrata durante il CES 2025.

L’azienda ha infatti annunciato un nuovo progetto, una sorta di allenatore di eSport AI, battezzato Project Ava. Questo sembra in grado di attingere alla conoscenza della community di un determinato gioco, fornendo indicazioni in tempo reale al videogiocatore.

Nonostante le premesse promettenti, non è ancora dato sapere se Project Ava sarà disponibile durante le pause di gioco, in un’apposita chat durante le sessioni o in via più diretta tramite comunicazioni con microfono e cuffie.