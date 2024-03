realme 11 Pro 5G, lo smartphone va a RUBA durante le offerte di primavera

Il realme 11 Pro 5G è oggi disponibile in sconto su Amazon in occasione delle offerte di primavera e il prezzo è uno dei migliori di sempre. Lo sconto che caratterizza questo strepitoso smartphone è dell’11%.

Basato su un’estetica molto elaborata che fa ricordare i top di gamma, questo prodotto offre anche un comparto hardware ben sviluppato. Il realme 11 Pro 5G è tra i più acquistati del momento grazie alla sua fotocamera, alla sua batteria e anche al suo display curvo.

Chiunque volesse portarlo a casa oggi può approfittare dello sconto per pagare solo 239,99 € sfruttando anche i due anni di garanzia. Ordinandolo adesso, la spedizione è prevista entro il giorno successivo.

Il realme 11 Pro 5G costa così poco solo su Amazon

Partendo dal design, elaborato alla perfezione, il realme 11 Pro 5G è uno degli smartphone più comodi da tenere in mano sebbene il suo display sia curvo. L’ergonomia è uno dei primi aspetti per cui le persone scelgono il prodotto, più stretto del solito sebbene lo schermo sia ampio ben 6,4″. La risoluzione del pannello è in full HD+ con refresh rate a 120 Hz e pertanto mostra una fluidità straordinaria.

A mettere in moto tutto questo ci pensa lo straordinario processore Dimensity 7050 5G di MediaTek, tra i più potenti nella categoria. Collaborano in maniera attiva ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, quest’ultima espandibile. Passando al comporto fotografico, sono tre i sensori sul retro tra i quali c’è quello principale da 100 MP.

La batteria da 5000 mAh concede un’autonomia degna di un qualsiasi top di gamma e offre un punto di forza assoluto: grazie alla tecnologia SUPERVOOC si ricarica a 67W.

Il prezzo del realme 11 Pro 5G è oggi equivalente a soli 239,99 €, un vero assist per chi cercava un nuovo smartphone.