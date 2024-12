Realme 14 Pro cambierà colore in base alla temperatura circostante

Nel corso degli anni sono stati proposti gli smartphone dal design bizzarro, incluso un modello che si illumina la buio.

Questi progetti sono però rimasti quasi sempre soluzioni di nicchia, con una diffusione molto contenuta. Proprio per questo motivo, quanto affermato da Realme nelle scorse ore ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

A quanto pare, Realme 14 Pro sarà un dispositivo il cui retro cambia colore in baso alla temperatura circostante. Nello specifico, il produttore asiatico ha affermato che la parte posteriore del telefono tenderà al blu vibrante quando il dispositivo percepirà una temperatura inferiore ai 16 gradi. Con l’aumentare dei gradi, la struttura dovrebbe invece diventare di un colore bianco perla.

Realme 14 Pro, cover che cambia colore e non solo: ecco le informazioni diffuse finora

Questi cambiamenti cromatici sono possibili grazie all’utilizzo di particolari pigmenti termocromici, collocati dal produttore nella parte posteriore della cover. Realme, a tal proposito, ha comunque voluto avvertire gli utenti che questa bizzarra funzione non sarà eterna, dopodiché Realme 14 Pro perderà questa proprietà a causa del degrado dei suddetti pigmenti dopo circa 12 mesi di utilizzo. Per ottenere questo risultato così singolare, Realme ha stretto una sinergia con Valeur Designers, compagnia danese che ha collaborato a creare il design dello smartphone.

Rimanendo focalizzati sulla cover di Realme 14 Pro, ma analizzando aspetti più pratici, si parla anche di un’altra novità rispetto ai modelli precedenti. Per la prima volta nella serie, questo telefono proporrà le certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Al momento non è chiaro se queste classificazioni siano esclusiva dei Pro Plus o siano disponibili anche con i modelli Pro.

L’azienda ha confermato come il dispositivo sarà dotato di una fotocamera periscopica non specificata e un chipset Snapdragon 7s Gen 3, anche se al momento questi sono gli unici dettagli rivelati. Realme 14 Pro non ha ancora una data di lancio anche se questa potrebbe non essere così lontana nel tempo.