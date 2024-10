Nothing lancia sul mercato uno smartphone che si illumina al buio

Prendendo alla lettera i desideri della community, Nothing ha deciso di lanciare sul mercato una nuova edizione del suo Phone (2a) Plus, battezzata Community Edition.

Attraverso un’interessante iniziativa, con tanto di oltre 900 candidature da tutto il mondo, l’azienda ha scelto cinque persone le cui idee sono state applicate a una “versione speciale” del telefono. Il risultato di tutto ciò è uno smartphone che si illumina al buio.

Il telefono è avvolto da un case trasparente, caratteristica che permette agli utenti di guardare i componenti interni del dispositivo mentre lo stesso sta funzionando. Non manca poi l’aggiunta di effetti grafici fosforescenti, capaci di illuminare in modo lieve l’area circostante.

Un nuovo stile grafico che coinvolge anche il packaging, visto che il nuovo Phone (2a) Plus viene venduto con una confezione anch’essa fosforescente.

Nothing e il suo Phone (2a) Plus Community Edition: data di uscita e costo

A parte alcune piccole modifiche, come spiegato da Nothing, specifiche e funzionalità sono le stesse del modello rilasciato la scorsa estate. Tra le sottili differenze lato software, si è parlato di sei nuovi sfondi e poco altro.

Phone (2a) Plus Community Edition sarà disponibile sul mercato a livello globale, a partire dal prossimo 12 novembre. Per quanto concerne il prezzo si parla di una cifra intorno ai 519 dollari. Altra caratteristica di questo dispositivo è la sua tiratura, che a quanto pare ammonta a solo 1.000 unità. Un oggetto che si preannuncia alquanto ricercato dai collezionisti che negli scorsi mesi, con tutta probabilità, si sono già assicurati un altro prodotto “insolito” come lo smartphone di Barbie.

L’iniziativa di Nothing mirata a coinvolgere la sua community non è la prima di questo genere. Già nel 2022, infatti, il noto brand ha introdotto il ruolo di Community Board Observer proprio per essere una sorta di ponte tra i consumatori e l’azienda.