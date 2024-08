HMD lancia ufficialmente il Barbie Phone: caratteristiche e prezzo

Come preannunciato negli scorsi mesi, HMD ha lanciato sul mercato il Barbie Phone, dispositivo dedicato alla più celebre bambola al mondo.

Il prodotto in questione è stato presentato in occasione del Mobile World Congress 2024, mostrandosi al pubblico con il classico design a conchiglia Nokia. Al di là dell’estetica retro, il telefono si presenta ricco di tanti piccoli particolari dedicati a Barbie, da filtri specifici dell’app della fotocamera alla chiamata persa di Ken fittizia che appare al momento dell’avvio.

L’oggetto da collezione è stato proposto ai fan con una confezione molto curata, dal design simile a un portagioie, e con tanti piccoli accessori extra come una collana di perline, adesivi e tanto altro. Il colore predominante è il rosa, soluzione cromatica adottata tanto per il dispositivo quanto per la batteria e il cavo USB-C incluso nella confezione.

A livello di software il Barbie Phone offre un menu completamente personalizzato, con tanto di icona e una versione specifica del classico gioco Snake. Non mancheranno ovviamente gli easter egg che rendono questo accessorio immancabile nella confezione dei fan più affezionati.

Barbie Phone disponibile da oggi: ecco quanto potrebbe costare

A livello di sistema operativo il telefono propone due soluzioni. In Europa e Gran Bretagna si parla del S30+ di HMD, lo stesso della nuova versione del Nokia 3210. Negli Stati Uniti è stato invece adottato Kai OS. A seconda dell’OS adottato saranno presenti diversi easter egg.

Sotto il punto di vista puramente tecnico, il Barbie Phone si presenta a dir poco basilare, con un display principale da 2,8 pollici e uno schermo esterno da 1,77. Il dispositivo è dotato di una fotocamera VGA e di radio FM. Per quanto concerne la connettività parliamo di Bluetooth e di un jack per cuffie da 3,5 mm. Di fatto, stiamo parlando di un accessorio difficile da utilizzare effettivamente, pur essendo un oggetto da collezione più che apprezzabile.

Per chi non vede l’ora di mettere le mani sul Barbie Phone, le vendite dovrebbero iniziare nelle prossime ore. Anche se non è dato ancora sapere il costo in Europa, negli Stati Uniti lo stesso dispositivo è già in vendita a 129 dollari (circa 115 euro).