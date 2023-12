Realme C53, lo smartphone che costa pochissimo su Amazon

Di prodotti eccezionali ce ne sono davvero tanti nel mondo Amazon, soprattutto quando si parla di smartphone. Oggi non tratteremo top di gamma o dispositivi costosi, ma un prodotto molto più accessibile soprattutto per chi non ha particolari esigenze. Stiamo parlando del Realme C53, prodotto che include al suo interno delle ottime specifiche tecniche con una forma tradizionale.

L’azienda cinese, da anni in grandissima crescita in Europa, mette questo dispositivo a disposizione di chi ama risparmiare avendo comunque tutto. Lo schermo è molto grande, la batteria degna di un top di gamma e inoltre ci sono due fotocamere sul retro.

Il Realme C53 è oggi disponibile su Amazon con un discreto sconto: costa il 7% in meno con il prezzo totale di 136 €. La spedizione sarà a casa vostra entro martedì e ci sarà anche un anno di garanzia a vostra disposizione.

Con pochi euro ecco il Realme C53, le specifiche tecniche

Questo Realme C53 offre al suo interno ottime specifiche tecniche, ma si parte dall’esterno. Ecco infatti un display da 6,74″ in full HD. A seguire ci sono 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, mentre per quanto concerne le fotocamere, sul retro eccone due rispettivamente da 50 e 30 MP. La batteria è da 5000 mAh e consente di portare lo smartphone oltre la giornata di utilizzo.

Queste caratteristiche tecniche possono essere davvero eccezionali per coloro che usano lo smartphone per le operazioni basilari. Realme ha lavorato in modo da consentire anche l’utilizzo di qualche gioco e qualche applicazione più pesante, così da riempire il tempo libero e da consentire anche operazioni più particolari.

Oggi il costo di questo smartphone scende del 7% ed equivale ad un totale di soli 136 € con due anni di garanzia. Qualora non doveste trovarvi bene, il reso è disponibile fino al 31 gennaio 2024.

