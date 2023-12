Realme C55 in sconto, eccolo al 12% in meno su Amazon

Siete in procinto di fare un regalo di Natale ma non sapete proprio cosa acquistare per un vostro caro. Ecco che accorre in vostro aiuto Amazon, il famoso sito e-commerce sul quale portare a casa uno smartphone diventa sempre più facile. Lo dimostrano i grandi prezzi dell’ultimo periodo tra i quali figura anche quello del Realme C55, dispositivo di tutto rispetto che costa pochissimo offrendo caratteristiche tecniche molto interessanti.

Grazie al suo ampio display e alle caratteristiche tecniche di cui è in possesso, questo prodotto è un vero best-buy in questo momento. Tutti coloro che vogliono portarlo a casa, possono approfittare del grande sconto di oggi. Amazon lo offre con il 12% in meno, consentendo a tutti di acquistarlo per 139,99 € invece che a 219,99 €. Il Realme C55 sarà a casa vostra entro la giornata di domani e con due anni di garanzia.

Lo smartphone di Realme più conveniente è in promo, le specifiche

Le specifiche tecniche del Realme C55 mostrano innanzitutto un display da 6,72″ in full HD+ e con 90 Hz di refresh rate. Oltre a questo ecco una doppia fotocamera da 64 MP, 128 GB di memoria interna e 6 GB di RAM.

Per chi ha paura di restare senza autonomia, c’è una batteria da 5000 mAh con ricarica SuperVOOC a 33W.

Dopo aver visto le caratteristiche tecniche che questo smartphone mette in mostra, bisogna solo prendere una decisione. Se non avete intenzione di acquistare un telefono che costi molto, potrete ottemperare senza problemi comprando questo Realme C55. Grazie alle sue peculiarità, riuscirà a non far rimpiangere un top di gamma, almeno al 70% delle persone.

Il suo prezzo in sconto del 12% oggi corrisponde a soli 139,99 €. Ricordiamo che la spedizione è rapida e che ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.