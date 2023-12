Realme C55, lo smartphone con AI e 5000 mAh in promo su Amazon

Oggi Amazon potrebbe essere il sito perfetto per l’acquisto di un nuovo smartphone, siccome in sconto ce ne sono tanti. Il Natale sta arrivando e per fare un regalo un prodotto di buon livello potrebbe essere ideale. Chi stava cercando un telefono dalle buone performance ma non troppo costoso potrà rifarsi al realme C55.

Questo dispositivo mobile vanta ottime caratteristiche tecniche e un gran design, specifiche tipiche della famosa azienda cinese. Con un’ottima fotocamera implementata con intelligenza artificiale, ricarica rapida, batteria molto capiente e un grande schermo, il realme C55 si distingue alla grande.

Complice di tutto ciò è anche il prezzo di vendita sul sito e-commerce, che scende dal 23% rispetto ai soliti 219,99 €. Il costo finale oggi sarà di 169,99 € con due anni di garanzia per questa versione colorata di bianco.

Il nuovo Realme C55 costa pochissimo, le specifiche tecniche

Il design di questo realme C55 è squadrato in prossimità del frame laterale e dei bordi, conferendo dunque grande ergonomia. Per quanto concerne il lato frontale, ecco che spicca un favoloso display da ben 6,72″ con risoluzione in full HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz.

Lo smartphone vanta al suo interno un processore MediaTek Helio G88 con di fianco 128 GB per la memoria interna e 6 GB di memoria RAM. La batteria è da 5000 mAh, aspetto spesso in dotazione ai top di gamma, ma non finisce qui: si ricarica a 33 W con la ricarica SuperVOOC.

La doppia fotocamera con obiettivo principale da 64 MP garantisce scatti eccezionali e video molto nitidi, soprattutto grazie all’intelligenza artificiale.

Il realme C55 oggi è in sconto su Amazon con il 23%. Ad un prezzo di 169,99 € sarà uno dei best-buy da portare a casa questo weekend.

