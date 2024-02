Punta tutto sul rapporto qualità-prezzo il nuovo Realme C67, smartphone Android appena presentato dall’azienda cinese. La configurazione con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione ha un prezzo di listino vicino ai 200€, ma con la promo lancio (-18%), bastano solo 159,99€. Che sono davvero pochi per uno smartphone appena uscito e soprattutto con una scheda davvero niente male: fotocamera principale da 108 megapixel, chip Qualcomm Snapdragon 685 e ampio display da 6,72 pollici.

Non chiamatelo entry-level: il Realme C67 ha una fotocamera da 108MP e un display a 90Hz da 6,7″

Esteticamente, la nuova proposta dell’azienda cinese si presenta davvero bene. Sul retro la scocca in plastica è caratterizzata da una doppia finitura. Quella lucida circonda il modulo fotografico a doppia lente (non a filo), che ospita un sensore principale da 108 megapixel. La parte anteriore lascia tutto la spazio o quasi al display LCD FHD da 6,72″ con refresh rate di 90Hz (da abilitare tramite le impostazioni interne).

Eccezion fatta per quella in basso, che è leggermente più spessa, le cornici sono sottili e simmetriche. Al centro, in alto, c’è un piccolo foro per la fotocamera anteriore, che scatta buoni selfie anche in condizioni di scarsa luminosità. E poi c’è anche una “pillola dinamica”, che si attiva ad esempio quando è in riproduzione un brano da Spotify. Non è così versatile come la Dynamic Island degli iPhone, ma il suo dovere lo fa.

Le performance sono di buon livello, anche quando lo smartphone viene messo alla prova con giochi più energivori e intensi. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 685 a 6nm, che è ben supportato nelle operazioni da 6GB di RAM e 128GB di archiviazione interna. La batteria, infine, è da 5000mAh supporta la ricarica rapida a 33W.

Il C67 potrebbe essere definito un camera-phone a basso costo, anche grazie alla presenza dello zoom 3x in-sensor. Ma c’è anche altro, come evidenziato sopra: il processore potente ed efficiente, il design dal gusto premium, la ricarica SUPERVOOC a 33W. Trovare di meglio a 159,99€ è impossibile o quasi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.