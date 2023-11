Realme Narzo 50, super batteria e 3 fotocamere da 50 MP: super promo

Qualcuno potrebbe pensare che la settimana del Black Friday sia indicata solo per risparmiare sui dispositivi molto costosi. In realtà non è assolutamente così, visto che anche gli smartphone di fascia più bassa riescono a concedere un ottimo risparmio. Lo testimonia alla grande il Realme Narzo 50, telefono in grado di soddisfare le esigenze di una grande cornice di pubblico.

La sua principale dote è sicuramente l’autonomia, vista la grande batteria di cui dispone. Non manca lo schermo ampio così come non manca il comparto fotografico, implementato con ben tre fotocamere.

Il prezzo è il fiore all’occhiello di questo prodotto di Realme, siccome oggi scende del 6%. In totale lo smartphone costerà solo 169,99 € compresi due anni di garanzia.

Lo sconto Amazon rende il Realme Narzo 50 uno dei migliori

Il primo aspetto che salta all’occhio di questo smartphone è il display, ampio ben 6,6″. La sua risoluzione in full HD+ lo equipara a dispositivi molto più costosi, ma non è il solo parametro da prendere in considerazione. Anche il refresh rate è estremamente elaborato con ben 120Hz e la tecnologia UltraAdaptive Refresh.

A bordo c’è un processore MediaTek Helio G96 coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Per quanto concerne infine la fotocamera, ci sono tre sensori, tra cui il migliore da ben 50 MP. Nota di merito per la batteria con una capienza da 5000 mAh e con ricarica rapida a 33W.

Il Realme Narzo 50 a questo prezzo può essere considerato senza dubbio un best-buy. Con il 6% di sconto gli utenti usufruiranno di un costo finale di 169,99 €. La spedizione veloce è compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.