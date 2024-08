Reddit pensa a paywall e ads nelle ricerche per aumentare introiti

Nei giorni scorsi i dirigenti di Reddit, in occasione del bilancio del secondo trimestre del 2024, si sono confrontati per cercare nuove tecniche di monetizzazione per la piattaforma. Dall’incontro sembra essere maturata l’idea embrionale di adottare un paywall per alcuni contenuti del sito.

Questi, secondo alcune voci online, potrebbero essere aggiunti solo ai nuovi subreddit e non a quelli già esistenti. Nonostante ciò, non è ancora dato sapere come questa limitazione alla lettura potrebbe essere effettivamente applicata alla piattaforma.

La mossa di Reddit sarebbe dettata dai 10,1 milioni di dollari persi nello scorso trimestre. Sebbene i numeri sono meno drammatici rispetto allo stesso trimestre del 2023, è chiaro come sia necessario trovare il modo per aumentare le entrate nel breve periodo.

Oltre alla recente iniziativa di concedere la scansione dei contenuti solo ai motori di ricerca con cui Reddit ha stretto un accordo, i dirigenti devono comunque trovare alternative per guadagnare denaro e, i paywall, in tal senso potrebbero non essere l’ultima mossa.

In generale si parla di un complessivo aumento delle pubblicità. Come confermato da Jen Wong, COO di Reddit, la piattaforma sta testando da tempo annunci nei commenti. Una soluzione ancora più probabile potrebbe però essere l’implementazione di ads nelle ricerche interne.

Come confermato dal CEO della compagnia, Steve Huffman, Reddit ha un enorme potenziale pubblicitario che dovrà essere sfruttato sul lungo termine. L’introduzione della ricerca interna basata sull’IA, dunque, potrebbe essere accompagnata da ads che accompagneranno l’utente durante la sua esperienza su Reddit.

Allo stesso tempo, per mantenere content creator sul sito, la piattaforma si sta muovendo anche per offrire possibilità di guadagno a chi vede Reddit come uno strumento di lavoro. A dimostrazione di ciò esiste già il Contributor Program, che permette di guadagnare denaro ai creator più seguiti.