Redmi Turbo 4 Pro in arrivo: sorprendono batteria e tempi di ricarica

Con l’annuncio di Redmi del lancio del suo nuovo smartphone Turbo 4, previsto per inizio 2025, hanno cominciato a susseguirsi voci riguardo le specifiche tecniche del dispositivo.

Il dispositivo, che sui mercati globali potrebbe ottenere il nome Poco F7, potrebbe sorprendere appassionati e addetti ai lavori per le capacità della batteria. Secondo quanto affermato da Digital Chat Station su Weibo, si parlerebbe di 7.500 mAh se non di una capienza ancora maggiore. Ciò, abbinato a una ricarica superveloce da 90 W, renderebbe Turbo 4 uno smartphone una soluzione ideale per gli utenti che hanno come priorità l’autonomia, confermando il trend che vede i colossi del settore focalizzarsi proprio su questo aspetto.

Altre informazioni trapelate riguardano la fotocamera che, sebbene di alta qualità, potrebbe non includere un obiettivo zoom. Per quanto concerne il design, si parla con insistenza di un retro in vetro lucido, con una robusta cornice in metallo. Una combinazione che dovrebbe rendere Turbo 4 elegante ma allo stesso tempo resistente.

Redmi Turbo 4 Pro, non solo batteria: trapelano anche le scelte per design e display

Tra le varie indiscrezioni riguardanti il prodotto Redmi, si parla anche con una certa insistenza del display. Nello specifico, l’azienda sembra aver optato per un LTPS AMOLED da 1,5K. Una soluzione che si traduce in uno schermo particolarmente nitido e colorato.

Con l’arrivo del Redmi Turbo 4 Pro, Xiaomi continua a dimostrare il suo impegno nell’innovazione tecnologica e nella soddisfazione delle esigenze dei consumatori. La combinazione di una batteria potente, un design accattivante e funzionalità avanzate potrebbe posizionare questo smartphone come uno dei leader nel mercato degli smartphone di fascia media nel 2025.

Il tutto sempre tenendo conto che, fino a questo momento, dal produttore non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali rispetto a caratteristiche e specifiche tecniche.