In offerta a meno di 85 euro la EK7000 Pro, la action cam 4K di AKASO con display touch e ampia dotazione di accessori inclusi. In termini di rapporto qualità-prezzo è una delle migliori da acquistare su Amazon, come confermano tanto il punteggio (4,5 stelle su 5) quanto i commenti degli utenti.

Con l’action cam 4K con stabilizzazione EIS registri tutte le tue avventure

Quella di AKASO è una action cam che offre la possibilità di registrare video ad alta definizione e scattare foto di qualità durante le avventure all’aperto. Per quanto riguarda i video, la risoluzione si spinge fino al 4K, garantendo così immagini nitide e dettagliate.

La fotocamera è dotata di un sensore da 20 megapixel che consente di catturare foto ad alta risoluzione con grande nitidezza e qualità. Inoltre, grazie al suo obiettivo grandangolare, offre un’ampia angolazione di visione che permette di catturare un campo visivo più ampio e includere più dettagli nelle riprese.

Per quanto riguarda le funzionalità, la EK7000 Pro dispone di un sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine che riduce le vibrazioni e i movimenti indesiderati durante la registrazione.

La action cam è impermeabile e può resistere all’acqua fino a una profondità di circa 40 metri grazie alla custodia protettiva inclusa. Ciò la rende adatta per le attività subacquee come snorkeling e immersioni.

È inoltre possibile controllare la fotocamera tramite connessione Wi-Fi utilizzando un’app dedicata su smartphone o tablet. Questo permette di visualizzare, scaricare e condividere facilmente foto e video senza dover rimuovere la scheda di memoria. L’action cam è dotata di un display touch IPS, in questo modo sarà facile modificare le impostazioni, cambiare la modalità di scatto e, più semplicemente, dare un’occhiata a foto e video nel rullino.

Infine, la AKASO EP7000 Pro viene fornita con una vasta gamma di accessori, come i supporti per il montaggio su casco e bici.